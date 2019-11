Bruch : Rockkonzert gegen Blutkrebs

Bruch Sie haben sich verändert und sind trotzdem ihrer Linie treu geblieben. Auch deshalb starten die Mitglieder der Band „AuxTank“beim „Das Rockt 2019!“ in Bruch einen Aufruf zur Hilfe für Leukämie- und Tumorkranke.

Das Konzert ist am Samstag, 9. November, um 19 Uhr in der Gemeindehalle in Bruch. Dann kann sich jeder unter 40 Jahren bei der Stefan-Morsch-Stiftung als Stammzellspender registrieren lassen.