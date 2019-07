Fest : Jubiläum, Schlepper und Live-Musik

Heidweiler (red) Der Freizeitclub Heidweiler feiert sein 40-jähriges Bestehen und lädt für Freitag, 12. Juli bis Montag, 15. Juli, zum Old­timer-Schleppertreffen ein. Los geht es am Freitag, 12. Juli, um 20 Uhr mit der Band „Rockpiloten“ (Foto).

Am Samstag gibt es einen Galaabend im Festzelt. Am Sonntag, führen die Schlepper ihre Landtechnik vor. Am Montag klingt das Fest aus. Foto: Rüdiger Herres