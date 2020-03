Konzert : Blues-Rock von der Mittelmosel

Roll it Tight. Foto: TV/Jörg Pauly

Bernkastel-Kues (red) Unter dem Motto „100 Prozent Blues" ist am Freitag, 6. März, die Band „Roll it Tight" im Underground in Bernkastel-Kues zu Gast. Zum Repertoire der Blues-Rock-Formation aus dem Raum Mittelmosel gehören Songs klassischer Blues-Interpreten wie BB King oder Albert Collins sowie Robert Cray Band und Sherman Robertson.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken