Kirche : Filme erzählen vom Leben

Wittlich (red) In der Reihe „Rollenwechsel – Filme erzählen Leben“ in der Autobahnkirche St. Paul wird am Donnerstag, 5. März, ab 19.30 Uhr der Film über die Kindheit von Hape Kerkeling gezeigt. Filme erzählen Leben ist ein Projekt des Fördervereins Autobahnkirche St. Paul in Kooperation mit der katholischen Erwachsenenbildung Mittelmosel und dem Arbeitsbereich Medienkompetenz des Bistums Trier.



