(red) Zur Eröffnung der Weinkulturweg-Saison bietet der Bauern- und Winzerverband am Samstag, 4. Mai, eine romantische Abendwanderung über den Weinkulturweg mit kleiner Weinprobe im Laternenschein an.

Die Wanderung startet um 20 Uhr an der Tourist-Info in Kröv. Die Teilnahme an der Führung inklusive Probe und Andenkenglas kostet zehn Euro. Eine Anmeldung ist bis Samstag, 4. Mai, 11.30 Uhr in der Tourist-Info Kröv, Telefon 06541/9486 möglich.