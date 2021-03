Kommunalpolitik : Eine Vakanz weniger: Rorodt hat mit Sascha Kropp einen neuen Ortsbürgermeister

Rorodt (cst) Fast zwei Jahre nach der Kommunalwahl 2019 hat auch der Hunsrückort Rorodt (VG Thalfang) wieder einen Ortsbürgermeister. Der Ortsgemeinderat Rorodt hat in seiner jüngsten Sitzung den 47 Jahre alten Sascha Kropp zum neuen Dorfchef gekürt.

Kropp ist erst 2020 nach Rorodt gezogen, „Der Liebe wegen“, sagt er. Zuvor hat der gebürtige Saarländer in Trier gelebt. In dem einen Jahr, in dem er in dem rund 50 Einwohner zählenden Ort lebt, habe er die dort lebenden Menschen liebgewonnen, die sich mit Eifer und Elan für ihr Dorf engagieren. „Das hat mich beeindruckt“, sagt er.