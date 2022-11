Autorenlesung : Lesung mit Musik und Bildern in Bernkastel-Kues: Ein Abend mit dem Rundum-Sorglos-Kulturpaket

Lesung mit Musik und Bildern in Bernkastel-Kues: Ein Abend mit dem Rundum-Sorglos-Kulturpaket

Bernkastel-Kues Rosemarie Schmitt hat im ausverkauften Cusanus-Geburtshaus in Bernkastel-Kues aus ihrem neuen Buch „Ruhet sanft, gefälligst“ gelesen.

Zur Vorstellung ihres zweiten Werks hat sich die aus Trier stammende Schriftstellerin Rosemarie Schmitt, die in Wittlich lebt, weitere Künstler mit ins Boot geholt: Die großartige Sopranistin und Chansonette Gudrun van Brandwijk wurde am Klavier begleitet von Werner Knopp. Gemeinsam untermalten sie die Lesung angenehm musikalisch. Weiterer Höhepunkt war die Ausstellung der Illustratorin des Buchs, Dorothee Herrmann. Die ein- und ausführenden Worte des Gastgebers Gerhard W. Kluth rundeten den Abend ab und sorgten für eine gelungene Veranstaltung.

Im ausverkauften Cusanus-Geburtshaus lauschten die Besucher der Autorin, die in Auszügen aus ihrem Buch „Ruhet sanft, gefälligst“ vorlas. Es ist kein Roman, aber es unterhält wie einer. Es ist keine Biografie, aber es informiert wie eine. Und es trifft den Nerv der Zeit, obwohl es ein Querschnitt von Anekdoten und Geschichten längst verstorbener Literaten, Autoren und Showgrößen vergangener Jahrhunderte ist. Vieles überrascht, weil bisher unbekannt. Alles aber wurde amüsant und ein bisschen sarkastisch, manchmal aber auch ernst niedergeschrieben. So bleiben weder Alexander Puschkin, Erich Kästner, Ernest Hemingway oder Marlene Dietrich, noch Astrid Lindgren verschont. Achtung, Spoiler-Alarm: Wussten Sie, dass Erich Kästner ein „lebenslängliches Kind seines Muttchens“ gewesen ist oder Ernest Hemingway „Opfer einer Leidenschaft, die nie synchron war“?

Zu jedem Ausschnitt wurden passender Lieder wie „Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“ dargeboten – oder in Kittelschürze vorgetragen: „Egon (ich hab’ ja nur aus Liebe zu dir)“. Dann wieder in schicker Robe: „Kann denn Liebe Sünde sein?“. Für besondere Beifallsstürme sorgten die Lieder „Das Tigerfest zu Haus“ und „Beim Tauben vergiften im Park“, welche so lieblich vorgetragen wurden, dass sich die mörderischen Absichten dahinter erst ganz langsam ins Bewusstsein schlichen.