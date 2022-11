Kultur : Rosemarie Schmitt liest im Cusanushaus

Foto: TV/Rosemarie Schmitt

Bernkastel-Kues (red) Die aus Kordel stammende und in Wittlich lebende Schriftstellerin Rosemarie Schmitt hat ein neues Buch auf den Markt gebracht, das sie am Freitag, 11. November, um 18.30 Uhr im Cusanus-Geburtshaus in einer Lesung vorstellen wird.

Nach ihrem Erstlingswerk, dem Roman „Herr Jonathan …“, ist es ihr zweites Buch. Überschrieben ist es mit dem Titel „Ruhet sanft, gefälligst!“ ist es eine Ansammlung von Anekdoten und Geschichten aus der Welt der Literatur. Illustriert hat es die in Reil lebende Künstlerin Dorothee Herrmann. Mit der Lesung wird eine Ausstellung mit Werken von Herrmann im Geburtshaus eröffnet. Musikalisch begleitet wird der Abend mit Chansons, interpretiert durch das Duo Gudrun van Brandwijk und Werner Knopp.