Thalfang : Alles rund um die Rose

Thalfang (red) Das Rosenfest rund um die Pension Rosenhill, In den Mühlenfeldern in Thalfang, wird am Sonntag, 9. Juni, veranstaltet. Von 10 bis 21 Uhr werden Rosen in allen Farben, Formen und Düften in der Rosenschau ausgestellt.

