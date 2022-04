Auslese : Rosé(n)-krieg um Château de Miraval

Ein Rosé von Château de Miraval, dem Weingut von Brad Pitt und Angelina Jolie: Klingt erstmal spannend, aber können die Promis denn wirklich mit den Highlights von der Mosel mithalten? Das verrät der Geschmackstest.

Neulich saß ich mit meinem Mann in einer bekannten Weinbar in Trier und fragte mich gerade, auf welchen Wein ich gerade Lust habe – da entdeckte ich: Rosé von Château de Miraval, dem Weingut von Brad Pitt und Angelina Jolie. Die schicke Flasche an der Wand beeindruckte mich nicht im geringsten, ich bin ja mehr am Inhalt, denn an der Verpackung interessiert. Ich googelte also erst mal den Wein und las in einer Bewertung: Er begeistere durch seine ungewöhnlich kühle und sehr erfrischende Aromatik. Doch ausschlaggebend war für mich die Tatsache, dass sich die beiden Hollywood-Stars mit Mattieu Perrin einen richtig guten Weinerzeuger mit ins Boot genommen haben. Dessen Weine mag ich sehr. Ich bestellte ihn also voller Erwartung. Und wurde enttäuscht. Trinkbar. Mehr nicht.