Event : Roter Teppich in Morbach

Morbach Modenschau, shoppen und viele Gäste in Morbach

Morbach (iro) „Man muss nicht nach Düsseldorf auf die Kö gehen, wenn man die neueste Mode sehen will. Das gibt es auch in Morbach“, sagte Moderator Frank Retzler bei einer Modenschau in Morbach anlässlich zweier Aktionen des Gewerbe- und Verkehrsvereins am Wochenende. Die Morbacher Geschäftsleute hatten zum Sommernachts-Shopping und dem Tag der Morbach Karte, die es seit einem Jahr gibt, eingeladen. iro/Foto: Ilse Rosenschild