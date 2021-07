Freizeit : Kleine Rucksäcke für Ferientage im Grünen

Hunsrück/Hochwald Mit Taschenmesser, Becherlupe, „Insektensauger“ und vielen weiteren Forscher-Utensilien sind die kleinen grünen Rucksäcke ausgestattet, die Familien ab sofort in der Nationalpark-Region ausleihen können.

Die „Entdecker-Rucksäcke“ sind eine Idee der örtlichen Touristiker, die Einheimischen ebenso wie Gäste-Familien einen spannenden Tag im Grünen anbieten wollen. Schließlich gibt es im Wald, an Bächen, Teichen und Wiesen in der Region so viel zu sehen und erkunden. Ein Bestimmungsbuch für Kinder ist mit im Gepäck, und wer will, kann ein Quiz für kleine Entdecker mitmachen. Für den Durst zwischendurch gibt es ein Gratis-Wanderwasser mit in jeden Rucksack. Unterstützt wird die Aktion auch von einem Outdoor-Ausstatter, der genau wie die Nationalpark-Region Partner im Netzwerk „Best of Wandern“ ist.