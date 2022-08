Offenes Singen : Rudelsingen auf dem Karlsbader Platz in Bernkastel-Kues: Warum das Menschen glücklich macht

Rudelsingen im Jahr 2018 in Bernkastel-Kues. Den Teilnehmern macht es Riesenspaß. Foto: Beckmann Clemens

Bernkastel-Kues Warum macht Singen glücklich und Rudelsingen glücklicher? In Bernkastel-Kues treffen sich die Fans des Events am 9. September auf dem Karlsbader Platz. Wir erklären, was Hormone damit zu tun haben und wieso mehr Frauen als Männer davon angezogen werden.