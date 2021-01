Landtagswahl 2021 : Von Durchstartern und knappen Rennen – So lief die Landtagswahl 2016 in den Wahlkreisen 22 und 23

Bernkastel-Wittlich Knappe Rennen, Überraschungen und Kandidaten, die heute keine mehr sind: Sieben Wochen vor der Landtagswahl werfen wir einen Blick auf die zurückliegende Wahl in Rheinland-Pfalz am 13. März 2016.

In sieben Wochen wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. Wie dieser aussehen wird, wer am Ende die Nase vorn hat, ist derzeit noch nicht klar. Das alleine dürfte der Blick zurück auf die bislang letzte Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 13. März 2016 zeigen: Damals lag CDU-Kandidatin (und heutige Bundeslandwirtschaftsministerin) Julia Klöckner sieben Wochen vor der Wahl vor Amtsinhaberin Malu Dreyer (SPD). Doch kurz vor dem Wahlsonntag zog Dreyer an ihrer Konkurrentin vorbei und wurde Ministerpräsidentin in einer Ampelkoalition, die CDU musste abermals in die Opposition.

Wir schauen zurück, wie es in den Wahlkreisen im Landkreis Bernkastel-Wittlich 2016 lief.

Info Die Direktkandidaten bei der Landtagswahl 2016 Im Wahlkreis 23 traten bei der Landtagswahl 2016 folgende Direktkandidaten an: Bettina Brück (SPD), Alex Licht (CDU), Jutta Blatzheim-Roegler (Grüne), Frank Klein (FDP), Hans-Werner Jung (Die Linke), Willi Feilen (FWG), Johannes Schneider (ÖDP), Richard Pestemer (Pestemer). Von diesen Kandidaten treten in diesem Jahr Jutta Blatzheim-Roegler, Frank Klein, Johannes Schneider und Bettina Brück wieder an. Das Direktmandat 2016 ging an Alex Licht, in den Landtag zogen auch Blatzheim-Roegler und Brück ein. Im Wahlkreis 22 traten bei der Landtagswahl 2016 folgende Direktkandidaten an: Nadine Zender (SPD), Elfriede Meurer (CDU), Simon Adriani (Grüne), Arno Weber (FDP), David Koch (Die Linke), Ulrich Müller (FWG), Erik Hofmann (ÖDP), Brigitte Hoffmann (AfD). Von diesen Kandidaten treten in diesem Jahr wieder Brigitte Hoffmann, Erik Hofmann und Ulrich Müller. Das Direktmandat 2016 ging an Elfriede Meurer. Von den übrigen Kandidaten schaffte keiner den Einzug in den Landtag.

Wahlkreis 22, Wittlich: Elfriede Meurer hat in ihrem Wahlkreis 2016 die meisten Stimmen gesammelt, die CDU-Kandidatin rückte mit 38 Prozent abermals in den Landtag ein. Doch ganz so deutlich, wie es scheint, war das Ergebnis nicht, Newcomerin Nadine Zender kam auf 30,1 Prozent und hatte in einigen Orten, vor allem in der VG Traben-Trarbach, die Nase vorn.

Fünf Jahre später wird allerdings keine der beiden ihr Ergebnis bestätigen oder verbessern können: Meurer tritt nicht mehr an und hat Platz gemacht für Dennis Junk. Nadine Zender ist im Landkreis von der politischen Bühne komplett verschwunden, hat ihre Mandate im Kreistag und im Wittlicher Stadtrat aufgegeben und auch die SPD verlassen. In der Zwischenzeit kandidierte sie allerdings für den Trierer Stadtrat und den Ortsbeirat Trier-Nord – auf der Liste der Grünen. In ersteren wurde sie nicht gewählt, in zweitem ist sie seit Sommer 2020 kein Mitglied mehr, da sie nicht mehr im Stadtteil Nord wohnt.

Bei den Zweitstimmen lag die CDU mit 38,5 Prozent der Stimmen vor der SPD mit 32,6 Prozent, der AfD (10,5), der FDP (7,1), den Grünen (4.3) und den Linken (2,6).

Quartett im Landtag: Diese vier Kandidaten zogen aus den Wahlkreisen 22 und 23 im März 2016 als Direktkandidaten oder über die Landesliste in den Landtag ein (von links): Alex Licht (CDU), Jutta Blatzheim-Roegler (Grüne), Elfriede Meurer (CDU) und Bettina Brück (SPD). Foto: kimmling, klaus

