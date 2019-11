Kommunalpolitik : Rückblicke, Vorschläge und Anregungen in Piesport

Piesport Der zweite Bürgerfrühschoppen der Wählergruppe Meuren lockte rund 50 Besucher in das Foyer der Moseltalhalle in Piesport. Alle, die am Geschehen in ihrem Dorf interessiert waren, bekamen dort einen Überblick über die Aktivitäten der Piesporter Lokalpolitik.

Nach einer Rückschau auf die letzte Kommunalwahl und die daraus resultierenden Veränderungen erläuterten Ewald Meuren und sein Team an einigen aktuellen Beispielen, wie im Dorf Politik gemacht wird: von der Sanierung des Kindergartens und dem Ausbau der Brotstraße, über Schutzkonzept Starkregen- und Hochwasserereignisse, den Kiesabbau, die Erweiterung des Gewerbegebietes, bis hin zu einer möglichen Neu- und Umgestaltung der Moselstraße, des ehemaligen Tennisplatzes, sowie des Weinbrunnens.