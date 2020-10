Bestattung : Unter alten Wipfeln ist Ruh’

Lieser Der von der Gemeinde Lieser eingerichtete Ruheforst ist offiziell eröffnet worden. Mehr als 60 Verstorbene haben dort schon ihre letzte Ruhestätte gefunden.

Der letzte Weg eines Menschen führt immer öfter nicht mehr auf einen herkömmlichen Friedhof mitten in einem Ort, sondern in den Wald. Seit Mai bietet die Ortsgemeinde Lieser einen Ruheforst unter 150 Jahre alten mächtigen Eichen und Buchen an. In den folgenden Monaten haben im Wald oberhalb des Ortes bereits mehr als 60 Verstorbene ihre letzte Ruhestätte gefunden, berichtet Ortsbürgermeister Jochen Kiesgen. „Das sind mehr als erwartet“, sagt er bei der offiziellen Eröffnung am Freitag.