Bestattung : Die ersten Urnen werden im Mai bestattet

Der Besinnungsplatz im Ruheforst Lieser. Foto: Gemeinde Lieser. Foto: TV/Gemeinde Lieser

Lieser Es hat länger gedauert als erwartet. Doch nun ist die letzte Hürde für den Ruheforst in Lieser genommen. Der Ortsgemeinderat hat die Satzung verabschiedet. Geklärt ist auch die Zufahrt.

Ortsbürgermeister Jochen Kiesgen, seine Beigeordneten und die Mitglieder des Gemeinderates Lieser hatten es in den vergangenen Monaten nicht immer leicht. Immer wenn sie ab dem Herbst 2019 nach der Eröffnung des Ruheforsts „Mittelmosel-Lieser“ gefragt wurden, mussten sie mit den Achseln zucken. Doch jetzt scheint es amtlich. „Im Mai auf jeden Fall. Das ist sicher“, sagt der Ortsbürgermeister in einer Sitzung des Ortsgemeinderates.

Um das zu gewährleisten, wurde trotz der Corona-Krise eine Sitzung anberaumt. Es fehlt nur noch ein Mosaikstein: die Satzung für den Bestattungswald auf dem Kueser Plateau. Und die muss der Ortsgemeinderat in öffentlicher Sitzung beschließen.

Und so sitzen die Ratsmitglieder in einem Stuhlkreis mit etwa zwei Metern Abstand in der Turnhalle des Ortes. Es geht ganz schnell: Kiesgen und Beigeordneter Markus Knop tragen die Punkte der Satzung vor, die auf Order der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues noch einmal geändert werden müssen. Nichts Dramatisches, aber ohne verabschiedete Satzung ist eine Öffnung nicht möglich. Der Rat stimmt ihr einstimmig zu.

Ein Blick zurück: Im Sommer 2018 wurde erstmals in einer Bürgerversammlung über einen Bestattungswald auf Lieserer Gemarkung gesprochen. Der Ortsgemeinderat setzte die Pläne im August 2018 in einen Beschluss um. Im Oktober 2019 war fast alles bereit. Ortsbürgermeister Kiesgen war guten Mutes, den unmittelbar an das Kueser Plateau angrenzenden Ruheforst noch im November öffnen zu können (der TV berichtete).

Es ging noch um die Zufahrt. Die sollte, so die ursprüngliche Planung, von Bernkastel-Kues aus über städtische Straßen des Plateaus führen. Doch da spielten dessen Anwohner und auch die Stadt nicht mit. So verzögerte sich alles weiter. Es sei ein Fehler gewesen erst zum Schluss über die Zufahrt zu reden, sagt der Ortsbürgermeister. Er habe in dieser Hinsicht im Vorfeld nicht mit Problemen gerechnet.

Die Corona-Krise sorgte für eine weitere Verzögerung. Doch nun scheint alles im grünen Bereich. Die offizielle Zufahrt erfolgt von Lieser aus durch die Weinberge und über gut befahrbare Waldwege. Mit 15 Schildern wird sie von der L 47 ausgewiesen. Unmittelbar neben dem Gelände wird ein Parkplatz angelegt.

Die Nachfrage nach einem Platz unter Eichen oder Buchen ist groß – gerade von Menschen, die bereits zu Lebzeiten eine letzte Ruhestätte für sich kaufen wollen. Bisher konnte die Ortsgemeinde keine Nutzungsverträge abschließen. Das wird sich nach Inkrafttreten der Satzung ändern.

Ortsbürgermeister Kiesgen bittet Interessenten aber um Geduld bis Ende Mai/Anfang Juni. Erst einmal sollen die Urnen beigesetzt werden, die teilweise schon lange darauf warten (der TV berichtete).

Fast 30 sind es bereits bei Bestattungen Bohr in Bernkastel-Kues. „Eine ist schon von Oktober 2018“, sagt Ludwig Bohr. Die Länge einer Bestattung hänge vom Wunsch der Angehörigen ab: ob mit Pfarrer oder ohne, ob mit Rede des Bestatters oder nur formloser Beisetzung der Urne.

Idealerweise würden mehrere Bestattungen auf einen Tag gelegt. Die Termine lege die Ortsgemeinde fest, sagt Bohr. Die wird sich aber auf keinen Tag festlegen, sagt der Ortsbürgermeister. „Wir richten uns ganz bewusst nach den Wünschen der Angehörigen“, erläutert er. Auch samstags sei eine Bestattung möglich – allerdings gegen einen Aufpreis.

Die billigste Grabstelle wird 595 Euro kosten. Dazu kommt ein Bestattungsgeld von 300 Euro. Es beinhaltet die Herstellung der Grabstelle und deren Schließung. Bezahlt werden davon auch drei Leute, die auf Minijobbasis eingestellt worden sind. Sie sollen zum Beispiel bei der Auswahl der Grabstelle beraten. Der Bestatter rechnet, wie bei anderen Beisetzungen auch, separat mit den Angehörigen ab.