Sitzung : Ruheforst ist Thema im Gemeinderat

Lieser Die Friedhofssatzung für den Ruheforst ist ein Thema der nächsten Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 3. Dezember, um 19 Uhr in Lieser im Sitzungssaal „Am Markt 38“. Außerdem geht es um Änderung der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages, die Finanzierung der Sachkosten der KiTa St. Petrus, sowie die Teilnahme an dem Projekt „Digitale Dörfer“ des Landkreises.