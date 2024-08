Im Dienst der Moselbahn Dieser Busfahrer hat 40 Jahre lang Passagiere heil an ihr Ziel gebracht

Tränen flossen an der bis zum Schluss geheim gehaltenen Überraschungsfeier für Sven Stütz, der nach fünfzig Jahren Dienst bei der Moselbahn am 1. August in den Ruhestand verabschiedet wurde. Viele Jahrzehnte hatte der gebürtige Brauneberger als Busfahrer unzählige Straßen und Menschen in der Region kennengelernt. Doch früher war vieles anders.