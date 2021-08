Veranstaltung : Weinprobe in 35 Metern Höhe

Ein etwas anderes Foto von der Riesenrad Weinprobe in Bernkastel-Kues. Der Fotograf hat hier mit Belichtungszeiten gespielt, um alle „Akteure“ der Weinprobe ins rechte Bilde zu rücken: Riesenrad, Wein und Snacks – dazu die Möglichkeit über kleine Mikrofonanlagen in jeder Gondel interaktiv zu werden. Knapp 200 Teilnehmer sind bei den zwei Weinproben-Durchgängen im Riesenrad am Freitagabend in Bernkastel-Kues mit dabei gewesen. Weine von Winzern des Bernkasteler Rings wurden ausgeschenkt. Dazu gab es kleine Köstlichkeiten vom Restaurant „Alter Moselbahnhof“ und mehr als zwei Stunden Riesenradfahren. Den Leuten hat es gefallen – die Location Riesenrad sei absolut passend und die Kommunikation mit allen Gondeln, den Winzern und der Moderation machen das besondere Flair dieser Veranstaltung aus. Dazu noch die Ausblicke auf das Moseltal und die Weinbergslagen aus 35 Metern Höhe – für die Teilnehmer eine wiederholenswerte Veranstaltung. Foto: TV/Artur Feller