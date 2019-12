Tradition in Bernkastel-Kues : Moselschwimmer trotzen dem Regen

Beim Fackelschwimmen in der Mosel bei Bernkastel-Kues stürzen sich seit mehr als vier Jahrzehnten Hundert Wagemutige in die kalten und dunklen Moselfluten, um den Nikolaus auf einem Ruderboot zu begleiten. Foto: Holger Teusch

Bernkastel-Kues Rund hundert Wagemutige sind beim Bernkastel-Kueser Fackelschwimmen wieder durch die winterliche Mosel geschwommen, um den Nikolaus, der auf einem Ruderboot schipperte, zu begleiten.

Pechschwarz, eisig-kalt und irgendwie unheimlich fließt die Mosel entlang der weihnachtlich beleuchteten Ufer zwischen Bernkastel und Kues. Zum Baden lädt der Fluss im Dezember nicht ein. Und doch stürzen sich seit mehr als vier Jahrzehnten Wagemutige in die dunkel-kalten Fluten, um mit Fackeln in der einen und heißem Punsch oder Glühwein in der anderen Hand etwa eineinhalb Kilometer durch den Fluss zu schwimmen.

Das Bernkastel-Kueser Fackelschwimmen ist mittlerweile eine Kultveranstaltung für Taucher aus der gesamten Region – und mehrere Tausend Zuschauer. Selbst aus Belgien, Luxemburg und Großbritannien, Hessen und Baden-Württemberg kommen einige der diesmal gut 100 Teilnehmer.

„Es ist als Taucher die Lust, einfach mal wieder ins Wasser zu kommen. Die Stimmung ist super. Alle sind am grölen und am feiern“, erklärt Christian Benzmüller seine Motivation. Und mit entsprechendem Anzug ausgestattet, sie es gar nicht kalt, beteuert der 46-Jährige aus Trier: „Bis auf die Finger ist alles gut.“ Schivi Mansfield kann sich noch gut erinnern, als sie vor 17 Jahren das erste Mal teilgenommen hat: „Als die Mosel hinten den Rücken runter lief, dachte ich, ich flipp‘ aus. Nach ein paar Minuten wird es dann warm, und dann ist alles gut. Aber im ersten Moment denkt man: Was mach‘ ich hier?“, erzählt die in Trassem bei Saarburg lebende Engländerin.

Kalt sei es eigentlich gar nicht, erzählt auch Nico Brösch aus Lieser, der das erste Mal dabei ist. „Wenn der Anzug erst einmal voll Wasser ist, merkt man von der Kälte gar nichts mehr“, sagt der 25-Jährige, der mit seiner vier Jahre älteren Schwester Anna dabei ist. Beide benutzen sogenannte Nassanzüge, in denen das einfließende Wasser eine isolierende Schicht zwischen Haut und Taucheranzug bildet.