Stadtentwicklung : Anwohner sind mächtig sauer – Wohin mit den vielen Autos am Bernkastel-Kueser Krankenhaus?

Foto: TV/Hans-Peter Linz

Bernkastel-Kues Die Nebenstraßen am Krankenhaus in Bernkastel-Kues werden ständig zugeparkt – vermutlich von Mitarbeitern, die die Parkplätze des Hauses nicht nutzen wollen. Jetzt will die Stadt Druck machen.