Soziales : Frauen treffen sich am runden Tisch

Frauen treffen sich am runden Tisch

Wittlich (red) Die Fachkonferenz Frauen im Dekanat Wittlich lädt für Mittwoch, 16. Oktober, ab 19.30 Uhr zu einem offenen Runden Tisch der Frauen ins katholische Pfarr- und Jugendheim St. Bernhard ein. Die Frage „Wie jeht et Dir?

“ lädt an diesem Abend zu vielfältigen Begegnungen ein: in der Kunst, der Literatur, der Musik und in der Bibel. Darüber hinaus liegen Informationen und Materialien für eigene Veranstaltungen zu diesem Thema bereit. Weitere Informationen unter Telefon 06571/1469417.