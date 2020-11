Thalfang/Horath : Ärztliche Bereitschaftszentrale in Birkenfeld nachts zu? Thalfanger fordern Runden Tisch

Thalfang/Horath Die Bereitschaftszentrale in Birkenfeld soll künftig weiterhin rund um die Uhr geöffnet bleiben. Das fordert nach Morbach nun die Nachbar-Verbandsgemeinde.

Die Einrichtung solle künftig nachts montags bis freitags nur noch bis 23 Uhr sowie an Wochenenden bis 21 Uhr offen sein, heißt es in der Resolution. Wer danach dringend einen Arzt bräuchte, müsse sich an die Bereitschaftspraxis im Klinikum Idar-Oberstein wenden. Das war der Sachstand in der Sitzung am Donnerstagabend. Um diese neue Regelung zu verhindern, hat der Verbandsgemeinderat (VG) Thalfang in seiner Sitzung in Horath bei drei Enthaltungen einstimmig eine Resolution verabschiedet, in der die KV aufgefordert wird, das Angebot rund um die Uhr aufrechtzuerhalten. Denn: Die Entscheidung „hätte eine erhebliche Verschlechterung der ärztlichen Versorgung in unserer Region, außerhalb der üblichen Öffnungszeiten der Arztpraxen vor Ort, zur Folge“, heißt es in der Resolution.