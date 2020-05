Tourismus : Rundwanderweg soll künftig Wittlich-Land und Bitburger Land verbinden

Großlittgen/Oberkail Ein Rundwanderweg in Premiumqualität soll in Zukunft die VG Wittlich-Land mit der benachbarten VG Bitburger Land verbinden.

(abu) Zwei Verbandsgemeinden planen einen gemeinsamen Wanderweg in Premiumqualität: Schon vor mehr als zwei Jahren hatte die Verbandsgemeinde Bitburger Land den Plan, einen Premium-Wanderweg im Naturwanderpark DeLux anzulegen, der in Oberkail startet. Dieser Wanderweg soll an den Orten Eisenschmitt, Himmerod, Hof Hau, Gransdorf und Oberkail verlaufen, also durch die Verbandsgemeinde Bitburger Land und Wittlich-Land. In der VG Wittlich-Land solle der Weg hauptsächlich über schon vorhandene Wanderwege laufen. Die Investitionskosten für die Herstellung von neuen Wegen sollen von der VG Bitburger Land übernommen werden.

Rund 15 Kilometer soll der Wanderweg lang werden und an der Biermühle bei Gransdorf, am Kailbach, an Molitors Mühle, an der Frohnertkapelle bei Oberkail und am Kloster Himmerod vorbeiführen. In Himmerod ist außerdem auch der Anschluss an den Eifelsteig vorgesehen. Der Rundwanderweg würde somit mehrere Ausflugsziele in beiden Kommunen miteinander verbinden.