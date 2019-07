Konzert : Russisches Ensemble singt in St. Paul

Russische Seele. Foto: TV/Russische Seele

Wittlich-Wengerohr (red) Der Förderverein der Autobahnkirche St. Paul Wittlich präsentiert am Sonntag, 4. August, ab 19 Uhr das Ensemble „Russische Seele“ in der Autobahn- und Radwegekirche St. Paul in Wittlich. Das Don-Kosaken-Ensemble aus Woronesch in Russland begleitet die Eucharistiefeier mit Gesängen aus der orthodoxen Liturgie.

