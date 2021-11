Literatur : „Die Geschichten müssen raus“

Morbach-Hundheim Sabine Staadt aus Hundheim hat ihr drittes Kinderbuch geschrieben. Was darin steht, wie sie zum Schreiben kam und was helfen kann, wenn Kinder nicht lesen, erzählt sie im Gespräch.

In Hundheim lebt die Autorin Sabine Staadt mit Mann und Tochter in einem hübschen Eigenheim. Unter der Treppe, die in die erste Etage führt, steht ein kleiner weißer Schreibtisch, daneben ein Regal voller Bücher. Hier sitzt Staadt gerne und bringt ihre Gedanken zu Papier. „Ich schreibe alles erst einmal von Hand auf“, sagt sie. Das sei viel entspannender, als in den PC einzutippen.