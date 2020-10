Die Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte demolieren Einkaufswagen in Thalfang

Thalfang Sachbeschädigung in Thalfang: Die Polizei sucht nach vier Personen.

Unbekannte haben laut Polizei im hinteren Bereich des Thalfanger Edeka-Marktes in der Bahnhofstraße vier Einkaufswagen beschädigt. Die Sachbeschädigung sei am Sonntagabend, 25. Oktober, gegen 18.35 Uhr, begangen worden. Bei den Tätern dürfte es sich, wie die Polizei weiter mitteilte, um vier Personen, vermutlich Jugendliche, handeln, welche die Einkaufswagen aus der Halterung entnommen und anschließend mutwillig eine dort befindliche Treppe heruntergestoßen hätten. An allen Einkaufswagen sei Sachschaden entstanden. Wie auf Bildern einer Überwachungskamera zu sehen sei, habe ein Jugendlicher eine schwarze Jacke mit einer weißen Kapuze getragen, ein weiterer eine beigefarbene Hose mit weißen Aufnähern an beiden Jackenärmeln. Eine weitere Beschreibung sei aufgrund der Qualität der Videosequenz nicht möglich. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei Morbach unter Telefon 06533/9374-0.