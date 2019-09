Wittlich : Sachbeschädigung und Diebstahl

Wittlich Sachbeschädigung und Diebstahl sind die beiden Delikte, die in einer Hauptverhandlung vor der Jugendrichterin am Freitag, 27. September, ab 9.30 Uhr in Saal eins des Amtsgerichtes Wittlich verhandelt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken