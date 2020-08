Vereine : Sänger des Männergesangvereins Wintrich für lange Mitgliedschaft geehrt

Foto: Ulla Wendland Foto: TV/Ulla Wendland

Wintrich (red) Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins Wintrich wurden mehrere Sänger für ihre aktive Mitglied­schaft im Chorverband ausgezeichnet. Marcus Heintel, der Vorsitzende des Kreis-Chorverbandes Bernkastel-Wittlich, verlieh die Auszeichnungen an folgende Sänger: Die goldene Ehrennadel mit Jahreszahl des Chorverbandes Rheinland-Pfalz sowie eine Urkunde ging an Hubert Auler für 70 Jahre, die goldene Ehrennadel mit Jahreszahl des Chorverbandes Rheinland-Pfalz sowie eine Urkunde an Paul Kilburg für 60 Jahre, die goldene Ehrennadel des Chorverbandes Rheinland-Pfalz sowie eine Urkunde an Dieter Birkenbeul und Eduard Franzen für 50 Jahre und die silberne Ehrennadel des Chorverbandes Rheinland-Pfalz an Alfred Hammes für 40 Jahre Singen im Chor.

Kreisvorsitzender Marcus Heintel hob in seiner Rede die besondere Leistung des Jubilars Hubert Auler hervor, der seit 70 Jahren mit großer Freude im Chor des Männergesangvereins Wintrich singt. Vorsitzender Eduard Franzen schloss sich den Glückwünschen an die Jubilare an. Auf dem Foto zu sehen sind Marcus Heintel, Vorsitzender des Kreis-Chorverbandes Bernkastel-Wittlich mit den Jubilaren Hubert Auler, Eduard Franzen, Paul Kilburg, Dieter Birkenbeul und Alfred Hammes.