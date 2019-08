Brauchtum : Säubrenner-Proben im Stadtpark

Wittlich Die Proben für das traditionelle Säubrenner-Festspiel am Freitag, 16. August, im Stadtpark Rommelsbach in Wittlich sind am Montag, 12. August, um 18:30 Uhr nur für spielende Kinder, singende Herolde und Schweine.

Danach proben um 19.30 Uhr alle Teilnehmer. Die Generalprobe für alle Teilnehmer ist am Mittwoch, 14. August, um 18:30 Uhr. Am Kirmesabend beginnt um 18.30 Uhr die Mikrofonprobe für die Sprechrollen, um 20.30 Uhr ist Aufstellung zum Schauspiel.

Das farbenfrohe urige Schauspiel um die Eroberung der Stadt durch den Ritter von Ehrenberg anno 1397, an dem sich zwei Musikzüge, der Reitverein, die Freiwillige Feuerwehr, die Jugendfeuerwehr und über 100 Schauspieler beteiligen, bleibt in seinen Grundzügen unverändert. Damit der Ablauf reibungslos funktioniert, sind sämtliche Akteure dringend aufgerufen, bei den Proben im Stadtpark vollzählig anwesend zu sein. Alle Proben finden auf der Bühne im Stadtpark (oberhalb des Parkplatz Zentrum) statt.