Säubrennerkirmes 2022 : Festumzug und Riesenrad: Wittlich ist wieder in Feierlaune (Fotos/Video)

Wittlich Es wurde wieder Kirmes gefeiert in Wittlich: Nach der Eröffnung mit Festspiel am Freitag zog am Samstagnachmittag der traditionelle Festumzug die Massen an. Die Besucher erlebten auch einige Neuerungen.

St. Rochus hat seit Samstagmittag wieder seinen Blumenstrauß – der Wittlicher Schutzpatron, der am Alten Rathaus über dem Marktplatz thront, hat am Kirmessamstag der Tradition folgend die Blumen überreicht und auch die Nase geputzt bekommen. Verschnupft sei er aber nicht gewesen, wie dem Wittlicher Bürgermeister Joachim Rodenkirch anschließend auf der Bühne berichtet wurde. Vielmehr habe St. Rochus vor Freude geweint – darüber, dass in Wittlich wieder Kirmes gefeiert wird. Es war die erste seit 2019.

Am Samstagnachmittag, Tag zwei der Kirmes, zog der traditionelle Festumzug erstmals nach drei Jahren Pause wieder durch die Stadt. Und das dieses Mal wegen der Corona-Pause verstärkt: Die 50-Jährigen bildeten die mit drei Gruppen aus drei Jahrgängen das Ende des Umzugs. Anders in diesem Jahr: Statt bei St. Markus in der Karrstraße – die Schaulustigen tummelten sich in den Vorjahren auf den nun nicht mehr vorhandenen Stufen – wurden sie vom Vorgängerjahrgang in diesem Jahr am Beginn des Pariser Platzes mit einem besonderen Spiel begrüßt. Und sie schafften es dieses Mal halbwegs pünktlich auf den Marktplatz, wo der Stadtschreiber so eben das Kirmesprotokoll verlesen hatte. Anschließend wurde der erste Saubraten vom Bürgermeister und den Beigeordneten aufgeschnitten und an die bereits zahlreich Wartenden ausgegeben. Es sollten noch viele in den nächsten Tagen folgen.

Die Säue wurden in diesem Jahr übrigens nicht mit der Kutsche als Teil des Festumzugs eingeholt, sondern mit mehr als zwei PS: Ein historischer Traktor zog den Wagen mit den Schweinen.

Festauftakt mit Schauspiel und Belagerungstrunk

Gestartet war die Säubrennerkirmes 2022 am Freitagabend mit dem Festschauspiel im Stadtpark, der Ausgabe des Belagerungstrunks und der Rummelplatzeröffnung.

Blumen für den heiligen Rochus: Ein Muss bei der Kirmes. Foto: Andreas Sommer

Da hatte sich bereits gezeigt: Die Wittlicher haben das Feiern nicht verlernt! Obwohl die Traditionsveranstaltung zwei Jahre ausgefallen ist und die Pandemie noch nicht überwunden ist, entpuppte sich die Säubrennerkirmes am Freitagabend als Besuchermagnet. Die Stadt war rappelvoll. Bei bestem Kirmeswetter wurde ausgelassen gefeiert. Bei den traditionellen Programmpunkten wie dem Festschauspiel „Die Säubrenner“ im Stadtpark, bei dem die Sage um die Belagerung der Stadt im Jahre 1397 durch Ritter Friedrich von Ehrenburg inszeniert wird, war der Besucherbereich stark gefüllt, kein Platz blieb frei. Wer zu spät kam, um mitzuerleben, wie sich der Raubritter Friedrich von Ehrenburg 1397 – wie auch in diesem Jahr – Zugang zur Stadt verschafft hat und wer das zu verantworten hatte – der musste sich mit einem Stehplatz begnügen.

Zuvor hatten die Gerolsteiner Stadtsoldaten das Publikum mit Fanfarenklängen und dumpfen Trommel- und Paukenschlägen auf das traditionelle Schauspiel eingestimmt. Die Neuerburger Böllerschützen, die kurz vor dem Festschauspiel ihre lautstarken Salven aus den historischen Vorderladerpistolen abfeuerten, konnten die Belagerer aber nicht vertreiben. Die zahlreichen Laiendarsteller führten den Besuchern beim Festschauspiel mal wieder mit viel Witz und beachtlicher Schauspielkunst vor Augen, wie die Stadt von den Belagerern eingenommen und nieder gebrannt wurde. Zum Glück, wie man heute sagen muss, denn sonst gäbe es wohl keine Säubrenner-Sage und auch keine Säubrennerkirmes.

Verzeichnete die Säubrennerkirmes am Freitagabend sogar einen Besucherzuwachs? „Es ist mehr Betrieb und sieht so aus, als hätten die Leute Nachholbedarf“, stellte der Wittlicher Winzer Thomas Losen, der am Rande des Marktplatzes seinen Wein ausschenkt, am Freitagabend fest. Bei der Eröffnung des Rummelplatzes am frühen Abend und bei der offiziellen Kirmeseröffnung mit der Ausgabe des Belagerungstrunks auf dem Marktplatz wünschte Bürgermeister Joachim Rodenkirch allen Gästen der Stadt „bei netten Gesprächen und einem Glas Wein viel Spaß auf der Kirmes“.

Am Sonntag standen als Höhepunkte unter anderem die Weinprobe auf dem (neuen) Riesenrad und die abendliche Lasershow auf dem Programm. Die Säubrennerkirmes wird am Kirmesmontag, dem Tag der Wittlicher, weitergefeiert. Am Dienstag ist der Rummelplatz noch bis in den frühen Abend geöffnet.

