Erst Messer, dann Tritte Prozess: Besucher der Säubrennerkirmes mit Messer bedroht, geschlagen und ausgeraubt?

Aus Angst wollte X dem nachkommen, was jedoch misslang. Daraufhin habe ihm der Angeklagte mindestens zwei Faustschläge an den Hinterkopf versetzt, wodurch X zu Boden gegangen sei. Dann sollen der Angeklagte und seine Komplizen auf den am Boden liegenden X eingeschlagen und ihm mit beschuhten Füßen mehrfach in Bauch- und Rippenregion getreten haben. Schließlich habe ihm der Angeklagte 200 Euro aus der Tasche genommen und ihm dazu noch seine neuen Schuhe im Wert von rund 110 Euro gestohlen. Der Zeuge X habe durch die Attacken erhebliche Verletzungen, darunter Prellungen und Frakturen erlitten, weshalb er sich drei Tage in stationäre Behandlung begeben musste.