Braten, Möhren oder Einmaliges Fünf Gründe: Deshalb sollte man die Säubrennerkirmes in Wittlich unbedingt besuchen

Es sind die Tage im Jahr, die bei jedem Wittlicher rot im Kalender markiert sind: die Tage, an denen die Säubrennerkirmes gefeiert wird. In diesem Jahr ist „die Kirmes“, wie die Wittlicher sie nur kurz und knapp nennen, vom 16. bis 20. August. Dann beginnt die Zeitrechnung in der Kreisstadt neu, denn in Wittlich wird das Jahr in zwei Hälften geteilt: in die Zeit vor der Kirmes und in die Zeit nach der Kirmes. An der Kirmes selbst gehen die Uhren ohnehin anders in der Stadt. Wir sagen. warum es sich lohnt, zur Säubrennerkirmes nach Wittlich zu kommen.