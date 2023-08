Sorge um Familie Nach Gewalttat bei Säubrennerkirmes: Drohungen gegen Wittlicher Bürgermeister (Fotos)

Nachdem in der Nacht auf Samstag in Wittlich ein junger Mann durch einen Messerangriff getötet worden war, ging die Säubrennerkirmes erst am Samstagabend um 18 Uhr weiter. Bürgermeister Joachim Rodenkirch hielt zu Beginn eine Rede mit anschließender Schweigeminute. Er habe mit dem Vater des getöteten 28-Jährigen gesprochen und auch wenn ihm die Entscheidung schwergefallen sei, habe er sich entschlossen, die Kirmes fortzusetzen. „Mein tiefstes Mitgefühl gilt den Eltern und der Familie des Getöteten. Ich hoffe, dass der Täter bald gefunden und seiner gerechten Strafe zugeführt wird.“