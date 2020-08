Brauchtum : Ein Hauch von Kirmes

Foto: Rainer Stöckicht Foto: Rainer Stöckicht

Wittlich (red) In diesem Jahr musste die traditionelle Säubrennerkirmes corona-bedingt ausfallen. Es wurde jedoch nicht auf den Blumengruß an den Schutzpatron St. Rochus verzichtet. Der traditionelle Blumengruß, der normalerweise im Rahmen des Festumzuges von der Feuerwehr in historischer Uniform und mit historischer Leiter erfolgt, sollte in aller Stille, nach dem Mittagsläuten und dem Läuten der St.-Rochus-Glocke, vollzogen werden.

Doch war eine Abordnung der 50-Jährigen auf dem Marktplatz versammelt. Ausnahmsweise durfte Ute Kasper, eine der 50-Jährigen, gemeinsam mit dem Feuerwehrmann Michael Fatter auf der Drehleiter den Blumengruß entbieten und St. Rochus traditionell die Nase putzen.