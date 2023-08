Ohne Auto unterwegs Mit Bus und Bahn zur Säubrennerkirmes – das kostet eine Fahrt, dann geht es los

Die Busse fahren dabei einen Rundweg: Ankunft und Abfahrt ist in Wittlich an der Clara-Viebig-Realschule plus in der Beethovenstraße. Um 19.15 Uhr geht es von hier im Stundentakt nach Lüxem (erste Ankunft/Abfahrt nach Wittlich um 19.21 Uhr Vitelliusstraße) und Ortsmitte um 19.23 Uhr ), Dorf (19.26 Uhr, B49), Neuerburg (19.28 Uhr, Kindergarten) und Wengerohr (Hauptbahnhof 19.34 Uhr, Friedhof 19.36 Uhr). Zurück in Wittlich ist der Bus dann zum ersten Mal um 20.09 Uhr.