Momente, die bleiben Erzählen Sie uns Ihre schönsten Erlebnisse von der Säubrennerkirmes

Lang, lang ist’s her und dennoch erinnert man sich an manche schönen Momente ein Leben lang. Viele Wittlicher haben insbesondere schöne Erinnerungen an die Säubrennerkirmes, die zu den größten Volksfesten in Rheinland-Pfalz zählt. Die Kirmes basiert auf der mittelalterlichen Säubrennersage. Der geschichtliche Hintergrund ist die Belagerung der Stadt Wittlich im Jahre 1397 durch Ritter Friedrich von Ehrenburg. Damals wurde die Stadt von den Belagerern eingenommen und nieder gebrannt.