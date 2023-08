Bluttat in Wittlich Nach tödlicher Attacke auf Säubrennerkirmes: Polizei findet Messer in der Lieser — Tatverdächtige sind US-Soldaten

Nach der Festnahme von zwei Tatverdächtigen im Zusammenhang mit der tödlichen Bluttat auf der Wittlicher Säubrennerkirmes laufen die Ermittlungen weiter. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntagmittag auf Anfrage von volksfreund.de bestätigte, wurde in der Lieser in der Nähe des Tatortes ein Messer gefunden. Ob dies im Zusammenhang mit der Tat steht, müsse noch untersucht werden, sagte der Sprecher.