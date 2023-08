Festnahmen nach Attacke auf Säubrennerkirmes Was die Herkunft der Täter für die weiteren Ermittlungen bedeutet

Schneller Fahndungserfolg nach der tödlichen Attacke auf der Wittlicher Säubrennerkirmes: Die Polizei nahm am Samstag zwei Tatverdächtige fest, die an der Auseinandersetzung mit einem 28-jährigen Wittlicher beteiligt gewesen sein sollen. Dabei wurde der Mann erstochen. Er starb noch am Tatort in der Wittlicher Innenstadt. Der Verdacht gegen die beiden 25 und 26 Jahre alten Männer habe sich erhärtet, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmittag unserer Redaktion.