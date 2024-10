Messer-Attacke auf Säubrennerkirmes So beschreiben Zeugen die Nacht der Tat

Spangdahlem/Wittlich · Im Prozess um die tödliche Messer-Attacke in Wittlich klärt das US Militärgericht in Spangdahlem den Tathergang Schritt für Schritt. Am vierten Verhandlungstag äußert sich unter anderem der damalige Notarzt vor Ort.

03.10.2024 , 18:08 Uhr

Trauer nach der Bluttat auf der Säubrennerkirmes im August 2023: Am Tatort in der Wittlicher Innenstadt hatten Menschen damals einen Gedenkort für das Opfer eingerichtet. Foto: TV/Christian Moeris