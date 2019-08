Wittlich Das Areal hat Standbetreiber bei Wittlichs größtem Volksfest enttäuscht. Sie sagen, es liege weitab vom Schuss.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Stadtverwaltung zur Säubrennerkirmes am Konzept für den Platz an der Lieser geschraubt. Das Areal am Flussufer, das für 2,5 Millionen Euro umgestaltet wurde, soll sich an den Kirmestagen zur Partymeile entwickeln. Man will ja schließlich auch zeigen, was man hat. In diesem Jahr wurde weiter am Konzept gearbeitet: Der Handwerkermarkt, der dort seit 25 Jahren etabliert war, musste gehen. Allein mit Getränke- und Imbissständen sowie der ansässigen Gastronomie sollte dort während der vier Kirmestage also der Bär abgehen. Doch wie Elmar Mayer, Standbetreiber der Whiskyburg auf dem Platz an der Lieser, sagt, sei dort mehr oder weniger tote Hose gewesen. Das neue Konzept für den Platz an der Lieser zur Säubrennerkirmes soll laut Standbetreibern nicht so recht Früchte tragen.