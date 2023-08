Mützen, Cocktails, Zuckerwatte So wird entschieden, wer auf der Säubrennerkirmes einen Stand betreiben darf

Traditionell am dritten August-Wochenende dominiert die Säubrennerkirmes in Wittlich das Geschehen. In diesem Jahr wird in der Kreisstadt von Freitag, 18. August, bis – offiziell – Montag, 21. August, gefeiert. Am Kirmesdienstag, 22. August, dem Tag der Wittlicher, gibt es auf dem Rummelplatz (geöffnet von 13 bis 20 Uhr) ermäßigte Preise.