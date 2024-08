Säubrennerkirmes Wittlich Ein Jahr nach tödlichen Messerstichen: „Meine Frau weint noch jeden Tag“

Wenn in Wittlich am Wochenende wieder Kirmes gefeiert wird, ist das nicht für alle Wittlicher ein Grund zur Freude. Nachdem im vergangenen Jahr ein 28-Jähriger bei einer Messerattacke ums Leben gekommen ist, jährt sich an diesem Kirmeswochenende der Todestag. Insbesondere bei den Angehörigen des jungen Mannes, der in der Nacht auf den Kirmessamstag am 19. August 2023 an seinen Verletzungen starb, sitzt der Schmerz auch ein Jahr nach dem Tod noch tief. Unsere Zeitung hat kurz vor dem Jahrestag das Gespräch mit der Familie des Verstorbenen gesucht.