Tod von 28-Jährigem in Wittlich Sängerin sagt Konzert nach Gewalttat auf der Säubrennerkirmes ab – Folge: Streit mit Stadtverwaltung

Das große Volksfest in Wittlich wurde in diesem Jahr von einer entsetzlichen Bluttat überschattet: Doch trotz einer tödlichen Messerattacke auf einen 28-Jährigen in der Nacht auf Samstag ging die Säubrennerkirmes nach einer kurzen Programmunterbrechung am Samstagabend weiter. Nur der traditionelle Festumzug und das Nachmittagsprogramm fielen aus, was auch den Ermittlungen der Kriminalpolizei geschuldet war, denn der Tatort lag mitten im Veranstaltungsgelände.