Bilanz der Säubrennerkirmes : Viele Besucher und verzehrte Schweine aber ein „Wespenproblem“

Die Säubrennerkirmes 2022 in Wittlich entpuppt sich als Besuchermagnet. Großer Anziehungspunkt war der Rummelplatz. Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich Fünf Tage wurde in Wittlich Säubrennerkirmes gefeiert. Das große Volksfest endete am Dienstag mit dem Familientag auf dem Rummelplatz. Welche Bilanz ziehen Stadtverwaltung, Polizei und Rettungsdienste?

Bei bestem Kirmeswetter haben die Wittlicher sowie Gäste aus nah und fern fünf Tage lang gefeiert und auf dem Rummel ging es rund. Das traditionelle Volksfest war gut besucht. Die Stadt am Wochenende abends rappelvoll.

Aber kann die Säubrennerkirmes dieses Jahres an die Rekordkirmes von 2018 anknüpfen? Damals schätzte die Stadt die Besucherzahl auf ungefähr 100.000 Menschen. Aufgrund der Wetterkapriolen waren es 2019 etwas weniger. „Da wir keine Besucherzählungen durchführen, können wir tatsächlich nur schätzen und unseren gefühlten Eindruck zu den Besucherzahlen wiedergeben“, sagt Rainer Stöckicht, Pressesprecher der Stadt Wittlich. Doch der für viele Wittlicher nach wie vor bedeutendste Indikator, um den Erfolg der Wittlicher Säubrennerkirmes zu bemessen, liegt auch in diesem Jahr wieder im oberen Bereich und deutet auf eine hohe Besucherzahl hin: Es wurden 119 Schweine verzehrt, also drei mehr als 2019. Im Rekordjahr 2018, damals wurden 125 Schweine verzehrt, ging die Stadt von 100.000 Besuchern aus.