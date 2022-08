Musikfestival : Geballte Rock-Power beim „Bullenhitze“-Festival in Salmtal

37 Bilder Open Air Konzert Bullenhitze Salmtal

Salmtal-Salmrohr Rund 2000 Besucher ließen sich im Salmtalstadion am Wochenende ordentlich einheizen. Unter anderen spielte die Band Alex im Westerland. Für die Frankfurter war das Konzert eines von insgesamt vier in zwei Tagen. Auch die Newcomer James’ Mum aus Düsseldorf waren am Start.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Sommer

Leise Töne suchte man am Wochen­ende beim „Bullenhitze“-Festival im Salmtalstadion vergeblich. Sehr zur Freude der rund 2000 Besucher, die am Abend auf die Festivalwiese strömten. Festivals haben in Salmtal eine lange Tradition. Bereits in der Vergangenheit waren Open-Air-Konzerte wie das Gut-Holz-Festival immer ein Besuchermagnet. Um diese Tradition fortzuführen, rief der Verein Jugendgruppe Stierstall die „Bullenhitze“ ins Leben. Der Name ist Programm, denn der Musikmix zahlreicher Bands heizte allen Besuchern ordentlich ein.

„Wir haben hier bei unserem Festival immer ein gemischtes Publikum“, erklärt Peter Hoffmann vom der Jugendgruppe Stierstall. „Viele sind dabei, die noch zur jüngeren Generation gehören. Wir haben aber auch zahlreiche Besucher, die deutlich älter sind. Der Musikmix, den wir hier anbieten, ist auch Spiegelbild des bunt gemischten Publikums.“

Die Band James’ Mum kam aus dem Rheinland zum Open-Air-Konzert nach Salmtal. Sängerin Theresa Petsch studiert in Trier. Foto: Andreas Sommer

Zu Beginn präsentierten Newcomer-Formationen ihr Programm. Mit dabei war auch die Düsseldorfer Rockband James’ Mum, deren Frontsängerin Theresa Petsch zur Zeit in Trier studiert. Klangvolle Töne wurden ihr in die Wiege gelegt, denn schon ihre Eltern haben viel musiziert. „Mein Wunsch war es daher schon aus Kindertagen, einmal selbst Musik zu machen. Als ich 13 Jahre alt war, fingen wir dann mit James’ Mum an.“ Dass ihre Musik alles andere als leise ist, stört dabei nicht. „Denn ein bisschen Dreck in der Stimme macht unseren Sound erst richtig rockig. Für dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, noch ein neues Mini-Album aufzunehmen und drei neue Songs rauszubringen“, verrät die 21-Jährige, die bereits im Alter von fünf Jahren anfing, Klavier zu spielen.

Topact des Abends war Alex im Westerland, wahrscheinlich Deutschlands authentischste Die-Toten-Hosen- und Ärzte-Tribute­band. Der Sound der vier Frankfurter ging sofort ins Blut der Festival-Besucher.

Ihr Auftritt in Salmtal war eine von insgesamt vier Shows, die die Band innerhalb von zwei Tagen absolvierte. Ein Show-Marathon, der selbst für die erfahrenden Rock-Größen eine Premiere war.