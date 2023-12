Neues Baugebiet So teuer werden die Grundstücke in „Auf Sand“ in Salmtal

Ein Wohngebiet direkt neben einem Gewerbegebiet: Das hat die Gemeinde Salmtal schon seit vielen Jahren mit dem Baugebiet „Auf Sand“ in der Planung. Das Neubaugebiet soll auf 1,8 Hektar Fläche unmittelbar hinter der bestehenden Bebauung in der Michael-Felke-Straße nahe dem Gewerbegebiet, in dem unter anderem Unilux angesiedelt ist, entstehen. Die Probleme wegen des Lärmschutzes, welche die Planung eines Wohngebiets direkt neben einem Gewerbegebiet mit sich brachte, wurden bereits vor Jahren aus dem Weg geräumt. Die Lösung sah wie folgt aus: Die erste Reihe der vorgesehenen Bebauung in Richtung des Gewerbegebiets wurde zu einem Mischgebiet erklärt, um eine Abgrenzung zwischen Wohn-, Misch- und Gewerbegebiet zu erzielen