Schutz vor Überflutung Damit Salmtal besser vor Hochwasser geschützt ist – Gemeinde setzt Starkregenvorsorge um

Es hatte Salmtal bei dem Starkregenereignis vor zwei Jahren stark getroffen. Viele Wohnhäuser wurden beschädigt, Kita und Feuerwehr standen unter Wasser. Im Gemeinderat hat man zeitnah angefangen, Maßnahmen zu ergreifen, damit es zu solchen Schäden nicht mehr kommt. „Wobei man heute natürlich nicht wissen kann, was passiert und ob das, was man macht, wirklich ausreicht“, so Dennis Junk, Ortsbürgermeister von Salmtal und Mitglied des Landtags.