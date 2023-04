Vom Bauernhaus zum Mehrgenerationen-Objekt Was zwei Brüder aus Salmtal mit dem alten Dorfhaus vorhaben

Wer von Salmtal Richtung Wittlich fährt, dem fallen die umfangreichen Bauarbeiten an dem alten Sandsteingebäude an der Hauptstraße auf. Eingerüstet, mit neuem Dachstuhl, einem Anbau und neuen Fensterdurchbrüchen, sieht man, dass hier von Grund auf renoviert wird. Zwei Brüder aus dem Ort haben das Haus gekauft, in dem vorher eine ältere Dame gelebt hatte.